انفجار سيارة ملغومة في نقطة تفتيش بميناء مقديشو

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رام الله - دنيا الوطن

قال شهود: إن انفجاراً هز أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء.



وقال عامل في الميناء، طالباً عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية "تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء، وسمعنا صوت إطلاق نار"، مضيفاً: "تحيط قوات الأمن بالمنطقة"، وذلك وفق ما نقلته (رويترز).



وذكر محمد علي، وهو صاحب محل في المنطقة، أن الانفجار هز الأرض، وقالت ممرضة في مستشفى المدينة، تُدعى حليمة نور: إن المستشفى، استقبل خمسة مصابين في الانفجار.