التعليم بغزة: لم يُحدد موعد إعلان نتائج التوجيهي وانتهينا من تصحيح أوراق الامتحان

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكدت وزارة التربية والتعليم، في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه لم يتم تحديد موعد محدد للإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، نظرًا لارتباط الوزارة بغزة، بنظيرتها في رام الله.



وقال معتصم الميناوي مدير العلاقات الدولية والعامة، بوزارة التعليم بغزة لـ"دنيا الوطن": إن الوزارة، انتهت تمامًا من عملية تصحيح أوراق الاختبارات، وهي الآن في المرحلة الثانية من التدقيق، وإدخال البيانات، مبينًا أن إعلان النتائج، سيكون بالتنسيق مع الوزارة في رام الله، ككل الأعوام الماضية.



وأوضح، أن التصحيح يكون في قطاع غزة، ولا تُسلم أوراق الامتحانات إلى الوزارة بالضفة، ويوجد مركزا تصحيح الأول بمدينة غزة، والآخر في خانيونس، مشيرًا إلى أنه يوجد ثقة متبادل بين رام الله وغزة.



وشدد الميناوي على أن التنسيق بين الوزارة بغزة، ونظيرتها في رام الله على أعلى مستوى، ولم ينقطع هذا التنسيق منذ سنوات طويلة، لأن ملف الثانوية العامة، موضوع وطني، ويتجاوز كل الخلافات السياسية.



وحول صعوبة بعض الاختبارات، أشار الميناوي إلى أنه أخذت بعين الاعتبار كافة شكاوى الطلبة، أثناء عملية التصحيح، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بغزة، وبالتالي الوزارة راعت الطلاب والظروف التي مروا بها.