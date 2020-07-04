وزارة الصحة: وفاة واحدة و324 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظات الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة، لسيدة مسنة من حلحول بمحافظة الخليل، و100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مختلف المحافظات، منذ صباح اليوم، إضافة إلى 224 إصابة، ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.



وأفادت الصحة، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين 4013، وعدد الحالات النشطة 3360، وعدد حالات التعافي: 637، عدد حالات الوفاة: 16.



فيما يلي توزيع الإصابات بعد الساعة 8:30 من مساء يوم أمس:



- محافظة القدس:

مدينة القدس 60، الرام 1، العيزرية 5، أبو ديس 1.



- محافظة الخليل:

الخليل 98، حلحول 3، بيت أولا 1، يطا 6، بني نعيم 72، دورا 7، السموع 2، بيت أمر 9، ترقوميا 7، سعير 2، مخيم العروب 8، مخيم الفوار 1، الشيوخ 22، نوبا 1.



- محافظة نابلس:

مدينة نابلس 3، دير الحطب 7، قريوت 3، يتما 1.



- محافظة طولكرم:

شويكة 1.



- محافظة بيت لحم:

مدينة بيت لحم 1، الدهيشة 3.

رام الله - دنيا الوطن