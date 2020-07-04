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الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج

الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم السبت: إن الإمارات ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج.

وقال بيان على الوكالة "أصبح متاحاً للمواطنين والمقيمين السفر بشكل عام، وفقاً للاشتراطات الصحية، وبحسب الوجهات المتاحة دولياً".

وفي آذار/ مارس، علقت الإمارات كل رحلات الطيران للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين، بالإضافة إلى الرحلات التي تتوقف في مطاراتها، وسمحت فقط باستمرار عمل طائرات الشحن والرحلات الطارئة الخاصة بعمليات الإجلاء.

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