الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم السبت: إن الإمارات ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج.



وقال بيان على الوكالة "أصبح متاحاً للمواطنين والمقيمين السفر بشكل عام، وفقاً للاشتراطات الصحية، وبحسب الوجهات المتاحة دولياً".



وفي آذار/ مارس، علقت الإمارات كل رحلات الطيران للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين، بالإضافة إلى الرحلات التي تتوقف في مطاراتها، وسمحت فقط باستمرار عمل طائرات الشحن والرحلات الطارئة الخاصة بعمليات الإجلاء.