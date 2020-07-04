الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم السبت: إن الإمارات ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج.
وقال بيان على الوكالة "أصبح متاحاً للمواطنين والمقيمين السفر بشكل عام، وفقاً للاشتراطات الصحية، وبحسب الوجهات المتاحة دولياً".
وفي آذار/ مارس، علقت الإمارات كل رحلات الطيران للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين، بالإضافة إلى الرحلات التي تتوقف في مطاراتها، وسمحت فقط باستمرار عمل طائرات الشحن والرحلات الطارئة الخاصة بعمليات الإجلاء.
قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم السبت: إن الإمارات ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج.
وقال بيان على الوكالة "أصبح متاحاً للمواطنين والمقيمين السفر بشكل عام، وفقاً للاشتراطات الصحية، وبحسب الوجهات المتاحة دولياً".
وفي آذار/ مارس، علقت الإمارات كل رحلات الطيران للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين، بالإضافة إلى الرحلات التي تتوقف في مطاراتها، وسمحت فقط باستمرار عمل طائرات الشحن والرحلات الطارئة الخاصة بعمليات الإجلاء.
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