البطنيجي لـ"دنيا الوطن": انتحار شاب وفتاة في حادثين منفصلين خلال24 ساعة بقطاع غزة

لقي شاب وفتاة حتفهم، خلال 24 ساعة، نتيجة إقدامهم على الانتحار، بسبب الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.



وكشف الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، عن العثور على جثة لمواطن يدعى سليمان عارف العجوري (23 عاماً) من سكان أبراج الشيخ زايد، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.



وأفاد البطنيجي لـ"دنيا الوطن" أن الشاب انتحر عبر طلق ناري في الرأس، ووجد ملقى قرب درج منزله، ويوجد سلاح (كلاشن) قرب الجثة.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، منشور للشاب العجوري كتبه على صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك) قبيل إقدامه على الانتحار: "هي مش محاولة عبث، هي محاولة خلاص وخلص.. الشكوى لغير الله مذلة، وعند الله تلتقي الخصوم".



وأكد على أن المباحث العامة والأدلة تتابع حالة الانتحار وأسبابها حتى اللحظة.



وكشف الناطق باسم الشرطة، عن قيام المواطنة (س- ع)، (30 عاماً) سكان المقبرة الشرقية، أمس الجمعة، بالانتحار عبر شنق نفسها بحبل في الصالون، مما أدى الي وفاتها.



وتناقلت مصادر محلية تسجيل محاولة انتحار لإحدى الفتيات، تبلغ من العمر (18 عاماً)، في مدينة خانيونس، جنوب القطاع، بسبب مشاكل عائلية، إثر تناولها حبوباً دواءً متنوعاً، وأدوية خاصة بأمراض الاضطراب والقلق النفسي، ووصفت حالتها بالمتوسطة.



من جهتها، حذرت مراكز حقوقية ناشطة في غزة على مدار الفترة الماضية، من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخطيرة، التي يعاني منها أهالي القطاع، الذين يقبع أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، ثلثهم في فقر مدقع، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي بين الأسر بنسبة تصل إلى 73%.



كما حذرت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في غزة، داعية المجتمع الدولي؛ للضغط على الاحتلال؛ لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

خاص دنيا الوطن