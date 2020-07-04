المطران حنا: ما يُخطط لباب الخليل جزء من مشروع يستهدف كنيستنا والمسيحية

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن الكنيسة الأرثوذكسية في بلادنا، كما والحضور المسيحي العريق والأصيل في هذه الأرض المقدسة، إنما يتعرض لمؤامرة ومخطط شيطاني مشبوه، هادف إلى تصفية وجودنا وحضورنا واستمرارية بقائنا في هذه الأرض المقدسة.





وأكد أن استهداف العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل، كما وفي غيرها من الأماكن، إنما يندرج في اطار مخطط تقوده الصهيونية الغاشمة والماسونية الشريرة، بهدف طمس معالم الحضور المسيحي في هذه البقعة المقدسة من العالم، وإن ما يخطط لباب الخليل، هو جزء من مشروع، يستهدف كنيستنا والمسيحية في بلادنا بشكل عام..





وأوضح أن استهداف العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل، كما وفي غيرها من الأماكن، إنما هو مشروع ليس حديث العهد، فمخطط تصفية العقارات وسرقتها مستمر ومتواصل منذ عشرات السنين، وهو يندرج في إطار مخطط هادف للنيل من مكانة وحضور الكنيسة الأرثوذكسية في هذه الأرض المقدسة بشكل خاص، والحضور المسيحي بشكل عام.





رام الله - دنيا الوطنوأكد أنها مؤامرة خطيرة تقودها الماسونية والصهيونية، وكلاهما وجهان لعملة واحدة، وما أكثر أولئك الذين يرتبطون بالماسونية والصهيونية، وهم يخدمون أجندتها ومشاريعها وسياساتها في بلادنا، وفي غيرها من الاماكن.