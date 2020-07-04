حماس بلبنان: مشروع ضم الضفة سيفشل بفعل المقاومة وصمود شعبنا الفلسطيني

نائب المسؤول السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان جهاد طه

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب المسؤول السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، جهاد طه، أن مشروع ضم الضفة الغربية، سيفشل بفعل المقاومة، وصمود شعبنا الفلسطيني، الذي يواجه الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة.



وأضاف طه، أن مشروع الضم هو مشروع استعماري إسرائيلي أميركي خطير، ضمن (صفقة القرن) التي تسعى لتدمير كل ثوابت القضية الفلسطينية المباركة، مشدداً على ضرورة مواجهته بموقف فلسطيني موحد، وأن يكون هناك موقف دولي وعربي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.



ولفت طه إلى أن الوحدة الوطنية، هي حجر الأساس في مواجهة كافة المشاريع، حيث اعتبر أن المؤتمر الصحفي، الذي انعقد بين قيادتي حماس وفتح، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل تكريس وحدة الفصائل والشعب في الميدان، داعياً إلى ضرورة بناء استراتيجية موحدة، ووضع برنامج عملي نستطيع من خلاله إفشال مشروع الضم و(صفقة القرن).



ولفت طه إلى أهمية تفعيل العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة، من أجل تحصين الساحة الفلسطينية من كافة التحديات المحدقة بقضية اللاجئين، مطالباً (أونروا) بالقيام بمسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أن حركة حماس، لن تألو جهداً من أجل التخفيف من معاناة شعبنا في لبنان.