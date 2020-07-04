الخارجية تُسجّل حالتي وفاة جديدتين بصفوف الجالية الفلسطينية في قطر بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في قطر، بسبب فيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في قطر، بسبب فيروس (كورونا).
وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (تويتر) أن حالتي الوفاة، تعود للمواطنة يسرى الخزندار (65 عاماً)، والمواطنة آمنه عبد الرحمن قفة (82 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا)
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