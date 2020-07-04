الصحة: الوضع تحت السيطرة وفلسطين ستنجح بالخروج من جائحة (كورونا) بأقل الخسائر

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، بأن الإغلاق الحالي، والتزام المواطنين بشروط السلامة والوقاية، سيساهم في خفض عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن طواقم الوزارة، ستحصر وتسيطر على القسم الأكبر من مخالطي المصابين، مؤكداً أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وسننجح في الخروج من الجائحة بأقل الخسائر، إذا التزم المواطنون بإجراءات الوقاية والسلامة.



وأشار إلى تخصيص قسم كامل في مستشفى الخليل الحكومي لمرضى (كورونا)، الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية وعلاجية، لافتاً إلى أن المستشفيات الحكومية، هي التي تدير ملف (كورونا) بطواقمها الطبية.



وأكد أن المسؤولية في هذه المرحلة جماعية، وليست فردية، والمساندة والمساعدة، هي واجب وطني.