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دولي

الولايات المتحدة تضرب رقماً قياسياً جديداً بإصابات (كورونا)

الولايات المتحدة تضرب رقماً قياسياً جديداً بإصابات (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 57 ألف شخص جديد بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة الأميركيّة، يوم أمس الجمعة، وهو أعلى رقم إصابات في العالم على الإطلاق، بحسب بيانات نشرتها جامعة (جونز هوبكنز).

وأظهرت البيانات التي نقلتها (الحياه)، أنّ الولايات المتّحدة، سجّلت خلال الـ 24 ساعة 57,683 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 728 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 129,405.

وأعلنت ولاية نيويورك عن 918 حالة إصابة جديدة، و9 وفيات بالفيروس، حسبما قال الحاكم، أندرو كومو.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها أكثر من 900 حالة منذ 12 حزيران/ يونيو، عندما ثبتت إصابة 916 شخصاً بالفيروس في أنحاء الولاية.

والإصابات والوفيات، موزّعة على النحو الآتي: أكثر من 400 ألف إصابة في نيويورك؛ 253 ألف إصابة في كاليفورنيا، وأكثر من 6000 وفاة؛ و189 ألف إصابة في تكساس وقرابة 2600 وفاة.

والولايات المتّحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، هي البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة (كوفيد- 19)، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات، التي بات عددها حوالي 2,8 مليون إصابة.

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