شؤون فلسطينية

الأسير أيهم كممجي من كفر دان يدخل عامه الـ 15 بسجون الاحتلال

الأسير أيهم كممجي من كفر دان يدخل عامه الـ 15 بسجون الاحتلال
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير أيهم فؤاد نايف كممجي من بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم السبت، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن الأسير كممجي، محكوم مدى الحياة، وقد أمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي، وحرم من زيارات ذويه، وتعرض للتعذيب القاسي، كما حرم من وداع والدته، التي توفيت قبل عامين.

 يذكر، أن عهد، شقيق الأسير كممجي، محكوم بالسجن لمدة 44 شهراً.

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