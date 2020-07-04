إغلاق 17 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار، مساء أمس الجمعة، 17 محلاً تجارياً، وذلك لعدم التزام أصحابها بقرارات الإغلاق الصادرة عن المحافظة والمؤسسة الأمنية.



وذكرت الشرطة، في بيان، أن دوريات الشرطة، نفذت العديد من الجولات في الأسواق في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها؛ لمنع الحركة والتنقل للمواطنين والمركبات، تنفيذاً لقانون الطوارئ، وتم توجيه تنبيه لعدد من أصحاب المحلات؛ لعدم الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وذلك لحماية المواطنين من انتشار وباء (كورونا).