تحذير من منظمة الصحة العالمية: استفيقوا.. الأرقام لا تكذب بشأن (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حثت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، الدول المتضررة من فيروس (كورونا) المستجد على "الاستفاقة" و"الانخراط في المعركة" لأن "الأرقام لا تكذب".



وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة، مايكل راين، خلال مؤتمر صحافي: "إنه حان الوقت فعلاً لأن تنظر الدول إلى الأرقام"، مضيفاً: "أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام"، مشدداً على أنه "يجب على الناس الاستفاقة".



وقبل أيام، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، من أن (كورونا) لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره الاقتصادية والاجتماعية لعقود.



وقال في منتدى عبر الفيديو، نظمته حكومة مدينة دبي: "على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع، لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الابلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون 8 أيام فقط".



وتابع: "لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود قادمة".



يشار إلى أن فيروس (كورونا) المستجد خلف إصابة أكثر من 11 مليون شخص في مختلف دول العالم، من بينهم نحو 526 ألف حالة وفاة.



والجمعة، أوضح مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي أن "الدول لديها مهلة 24 إلى 48 ساعة للتدقيق رسمياً في واقعة ما وتقديم معلومات إضافية حول طبيعتها وأسبابها".



وقال راين: "إن السلطات الصينية، تواصلت فوراً مع مسؤولنا المحلي، ما إن طلبنا منها التحقق من التقرير".



وأودى تفشي الوباء بحياة ما لا يقل عن 521 ألف شخص في العالم، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية، متهماً إياها بمحاباة الصين، وبسوء إدارة الأزمة.