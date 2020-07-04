الاحتلال يُفرج عن المقدسي محمد العباسي بشرط إبعاده عن المدينة 10 أيام

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن الأسير المقدسي محمد موسى العباسي (29 عاماً) من بلدة سلوان، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 45 شهراً.

وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت أول أمس الخميس عن الأسير العباسي، وفوجئ لحظة الإفراج عنه باختطافه من أمام بوابة سجن (النقب)، و نقل للتحقيق إلى مركز المسكوبية.

وحصل العباسي على قرار قاضي محكمة الصلح بالقدس المحتلة، بالإفراج عنه بشرط إبعاده عن القدس مدة عشرة أيام.