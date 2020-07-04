مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في جنين

رام الله - دنيا الوطناندلعت الليلة الماضية، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت قرية زبوبا بجنين، وسط إطلاق القنابل الصوتية، فيما اقتحم مستوطنون مناطق قريبة من بلدة سيلة الظهر، ومارسوا أعمال عربدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت موقع مستوطنة (حومش) المخلاة المقامة على أراضي المواطنين جنوب جنين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على شارع جنين- نابلس، ومارسوا أعمال عربدة، وأدوا طقوساً تلمودية.



