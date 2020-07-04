أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة، على النحو التالي:
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
أسعار الدجاج:
1ك = 9 – 10 شواكل.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 21 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
دبوس: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 16 شيكلاً.
أسعار الحبش:
1ك = 11 شيكلاً.
صدر: 17 شيكلاً.
فخد أنثى بظهر: 11 شيكلاً.
فخد أنثى بدون ظهر: 13 شيكلاً.
فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.
رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.
جاءت أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة، على النحو التالي:
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
أسعار الدجاج:
1ك = 9 – 10 شواكل.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 21 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
دبوس: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 16 شيكلاً.
أسعار الحبش:
1ك = 11 شيكلاً.
صدر: 17 شيكلاً.
فخد أنثى بظهر: 11 شيكلاً.
فخد أنثى بدون ظهر: 13 شيكلاً.
فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.
رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.
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