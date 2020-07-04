شؤون فلسطينية

أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة، على النحو التالي:

أسعار اللحوم:

العجل: 36 شيكلاً.
 
أسعار الدواجن:

أسعار طبق البيض:

 8 – 9 شواكل.

أسعار الدجاج:

1ك = 9 – 10 شواكل.

صدر: 20 شيكلاً.

شيش: 21 شيكلاً.

فخد: 11 شيكلاً.

دبوس: 12 شيكلاً.

جناح: 8 شواكل.

كبدة: 16 شيكلاً.

أسعار الحبش:

1ك = 11 شيكلاً.

صدر: 17 شيكلاً.

فخد أنثى بظهر: 11 شيكلاً.

فخد أنثى بدون ظهر: 13 شيكلاً.

فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.

جناح: 8 شواكل.

رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.

رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.

أخبار ذات صلة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تُجدّد تبنيها للموقف الوطني الرافض للتمويل المشروط

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تُجدّد تبنيها للموقف الوطني الرافض للتمويل المشروط

الاحتلال يُفرج عن المقدسي محمد العباسي بشرط إبعاده عن المدينة 10 أيام

الاحتلال يُفرج عن المقدسي محمد العباسي بشرط إبعاده عن المدينة 10 أيام

مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في جنين

مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في جنين

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي العباسي من بلدة سلوان

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي العباسي من بلدة سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تُجدّد تبنيها للموقف الوطني الرافض للتمويل المشروط

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تُجدّد تبنيها للموقف الوطني الرافض للتمويل المشروط

الاحتلال يُفرج عن المقدسي محمد العباسي بشرط إبعاده عن المدينة 10 أيام

الاحتلال يُفرج عن المقدسي محمد العباسي بشرط إبعاده عن المدينة 10 أيام

مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في جنين

مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في جنين

أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

مستوطنون يهددون المواطنين بالقتل والترحيل في &#34;وادي الحصين&#34; بالخليل

مستوطنون يهددون المواطنين بالقتل والترحيل في "وادي الحصين" بالخليل

قلقيلية تسجل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لطالب عائد من الجزائر

قلقيلية تسجل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لطالب عائد من الجزائر

منوعات

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

عربي

مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: الجزائر تستعيد جماجم 24 مقاوماً ضد الاستعمار الفرنسي بعد 170 عاماً

شاهد: الجزائر تستعيد جماجم 24 مقاوماً ضد الاستعمار الفرنسي بعد 170 عاماً

الإمارات تكشف تفاصيل اتفاق مع إسرائيل بمجال مكافحة (كورونا)

الإمارات تكشف تفاصيل اتفاق مع إسرائيل بمجال مكافحة (كورونا)

أردوغان: بحثت مع الأمير تميم جميع قضايا دول المنطقة

أردوغان: بحثت مع الأمير تميم جميع قضايا دول المنطقة