جاءت أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت في أسواق غزة، على النحو التالي:



أسعار اللحوم:



العجل: 36 شيكلاً.



أسعار الدواجن:



أسعار طبق البيض:



8 – 9 شواكل.



أسعار الدجاج:



1ك = 9 – 10 شواكل.



صدر: 20 شيكلاً.



شيش: 21 شيكلاً.



فخد: 11 شيكلاً.



دبوس: 12 شيكلاً.



جناح: 8 شواكل.



كبدة: 16 شيكلاً.



أسعار الحبش:



1ك = 11 شيكلاً.



صدر: 17 شيكلاً.



فخد أنثى بظهر: 11 شيكلاً.



فخد أنثى بدون ظهر: 13 شيكلاً.



فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.



فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.



جناح: 8 شواكل.



رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.



رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.

رام الله - دنيا الوطن