أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
وجاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم السبت على النحو الآتي:
أسعار الخضروات:
بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شواكل.
بامية بلدية: 8 شواكل.
بامية مصرية: 6 شواكل.
خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
و3ك = 10 شواكل.
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شواكل.
لوبياء: 1ك = 4 شواكل.
دوالي: 1ك = 8 شواكل.
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
كوسا: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
دوالي زيتاني: 12 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
و2ك = 5 شواكل.
فقوس: 5 ك = 10 شواكل.
فقوس كبير: 7 ك = 10 شواكل.
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و2ك = 3 شواكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
تفاح فوجي: 6 شواكل.
تفاح عانا: 4 – 5 شواكل.
عنب: 1ك = 4 – 5 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شواكل.
مشمش: 1ك = 7 شواكل.
أجاص: 5 – 6 شواكل.
مانجا شيلي: 7 شواكل.
كيوي: 1 ك = 5 شواكل.
بطيخ سدلس بدون بزر: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بطيخ بزر: 10 – 12 ك = 10 شواكل.
شمام: 5 – 7 ك = 10 شواكل.
جودة أقل: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
الذرة: 15 – 16 كوز = 10 شواكل.
سانتروزة حمراء: 1ك = 4 – 5 شواكل.
سانتروزة صفراء: 1ك = 7 شواكل.
وجاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم السبت على النحو الآتي:
أسعار الخضروات:
بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شواكل.
بامية بلدية: 8 شواكل.
بامية مصرية: 6 شواكل.
خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
و3ك = 10 شواكل.
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شواكل.
لوبياء: 1ك = 4 شواكل.
دوالي: 1ك = 8 شواكل.
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
كوسا: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
دوالي زيتاني: 12 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
و2ك = 5 شواكل.
فقوس: 5 ك = 10 شواكل.
فقوس كبير: 7 ك = 10 شواكل.
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و2ك = 3 شواكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
تفاح فوجي: 6 شواكل.
تفاح عانا: 4 – 5 شواكل.
عنب: 1ك = 4 – 5 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شواكل.
مشمش: 1ك = 7 شواكل.
أجاص: 5 – 6 شواكل.
مانجا شيلي: 7 شواكل.
كيوي: 1 ك = 5 شواكل.
بطيخ سدلس بدون بزر: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بطيخ بزر: 10 – 12 ك = 10 شواكل.
شمام: 5 – 7 ك = 10 شواكل.
جودة أقل: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
الذرة: 15 – 16 كوز = 10 شواكل.
سانتروزة حمراء: 1ك = 4 – 5 شواكل.
سانتروزة صفراء: 1ك = 7 شواكل.
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