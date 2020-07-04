أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

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رام الله - دنيا الوطن

وجاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم السبت على النحو الآتي:



أسعار الخضروات:



بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل



بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شواكل.



بامية بلدية: 8 شواكل.



بامية مصرية: 6 شواكل.



خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.



خيار حمامات: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



ملوخية: 1 ك = 2 شيكل



ليمون: 1ك = 4 شواكل.



و3ك = 10 شواكل.



فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شواكل.



لوبياء: 1ك = 4 شواكل.



دوالي: 1ك = 8 شواكل.



بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



كوسا: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



دوالي زيتاني: 12 شواكل.



فلفل: 1 ك = 2 شيكل



فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.



و2ك = 5 شواكل.



فقوس: 5 ك = 10 شواكل.



فقوس كبير: 7 ك = 10 شواكل.



ملفوف أحمر: 2 شيكل



يقطين: 1ك = 3 شواكل.



الجزر: 1ك = 2 شيكل



و2ك = 3 شواكل.



تومة (وقية): 3 شواكل.



أسعار الفواكه:



موز: 1 ك = 4 – 5 شواكل.



تفاح فوجي: 6 شواكل.



تفاح عانا: 4 – 5 شواكل.



عنب: 1ك = 4 – 5 شواكل.



خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شواكل.



خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شواكل.



مشمش: 1ك = 7 شواكل.



أجاص: 5 – 6 شواكل.



مانجا شيلي: 7 شواكل.



كيوي: 1 ك = 5 شواكل.



بطيخ سدلس بدون بزر: 7 – 8 ك = 10 شواكل.



بطيخ بزر: 10 – 12 ك = 10 شواكل.



شمام: 5 – 7 ك = 10 شواكل.



جودة أقل: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



الذرة: 15 – 16 كوز = 10 شواكل.



سانتروزة حمراء: 1ك = 4 – 5 شواكل.



سانتروزة صفراء: 1ك = 7 شواكل.