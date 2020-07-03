عربي

مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الجمعة، 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس، حتى يوم الجمعة، هو 72711 حالة، من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و 3201 حالة وفاة.

وبدأ سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 آذار/مارس، وفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.



أخبار ذات صلة

شاهد: الجزائر تستعيد جماجم 24 مقاوماً ضد الاستعمار الفرنسي بعد 170 عاماً

شاهد: الجزائر تستعيد جماجم 24 مقاوماً ضد الاستعمار الفرنسي بعد 170 عاماً

الإمارات تكشف تفاصيل اتفاق مع إسرائيل بمجال مكافحة (كورونا)

الإمارات تكشف تفاصيل اتفاق مع إسرائيل بمجال مكافحة (كورونا)

أردوغان: بحثت مع الأمير تميم جميع قضايا دول المنطقة

أردوغان: بحثت مع الأمير تميم جميع قضايا دول المنطقة

مفتي مصر: الثالث من يوليو &#34;معجزة نبوية ظاهرة&#34;

مفتي مصر: الثالث من يوليو "معجزة نبوية ظاهرة"

شاهد: تركي الفيصل يكشف تفاصيل موقف غريب للقذافي خلال حرب أكتوبر

شاهد: تركي الفيصل يكشف تفاصيل موقف غريب للقذافي خلال حرب أكتوبر

&#34;كأس وسكي&#34; يُغضب وزير عربي ويدفعه لاتخاذ موقف صارم

"كأس وسكي" يُغضب وزير عربي ويدفعه لاتخاذ موقف صارم

تسجيل 110 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في العراق

تسجيل 110 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في العراق

بدءاً من أول أغسطس.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية

بدءاً من أول أغسطس.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهددون المواطنين بالقتل والترحيل في &#34;وادي الحصين&#34; بالخليل

مستوطنون يهددون المواطنين بالقتل والترحيل في "وادي الحصين" بالخليل

قلقيلية تسجل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لطالب عائد من الجزائر

قلقيلية تسجل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لطالب عائد من الجزائر

قوات الاحتلال تحاول عرقلة عمل محافظ نابلس خلال جولة له بحوارة

قوات الاحتلال تحاول عرقلة عمل محافظ نابلس خلال جولة له بحوارة

شركة توزيع الكهرباء تصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; للمواطنين في خانيونس

شركة توزيع الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في خانيونس

قوات الاحتلال تستولي على مركبة لجمع النفايات غرب محافظة سلفيت

قوات الاحتلال تستولي على مركبة لجمع النفايات غرب محافظة سلفيت

حجز رخص قيادة وإغلاق صالات أفراح مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية بضواحي القدس

حجز رخص قيادة وإغلاق صالات أفراح مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية بضواحي القدس

الشرطة تغلق 12 محطة وقود وستة محلات تجارية في بيت لحم

الشرطة تغلق 12 محطة وقود وستة محلات تجارية في بيت لحم

إصابة 23 مواطنًا في مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

إصابة 23 مواطنًا في مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

منوعات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

مقطع فيديو لميس حمدان يثير الغضب

مقطع فيديو لميس حمدان يثير الغضب

وثائق قضائية.. ميغان شعرت أن الأسرة المالكة لم توفر لها الحماية أثناء حملها

وثائق قضائية.. ميغان شعرت أن الأسرة المالكة لم توفر لها الحماية أثناء حملها

إعلامية كويتية وراء شائعة وفاة صابر الرباعي

إعلامية كويتية وراء شائعة وفاة صابر الرباعي

وعد تتفاجأ بحديث داعية عنها بعدما جاءته في الأحلام

وعد تتفاجأ بحديث داعية عنها بعدما جاءته في الأحلام

ابنة رجاء الجداوي: حالة والدتي حرجة جداً

ابنة رجاء الجداوي: حالة والدتي حرجة جداً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

عربي

مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تكشف تفاصيل اتفاق مع إسرائيل بمجال مكافحة (كورونا)

الإمارات تكشف تفاصيل اتفاق مع إسرائيل بمجال مكافحة (كورونا)

أردوغان: بحثت مع الأمير تميم جميع قضايا دول المنطقة

أردوغان: بحثت مع الأمير تميم جميع قضايا دول المنطقة

شاهد: تركي الفيصل يكشف تفاصيل موقف غريب للقذافي خلال حرب أكتوبر

شاهد: تركي الفيصل يكشف تفاصيل موقف غريب للقذافي خلال حرب أكتوبر