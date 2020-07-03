مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت مصر اليوم الجمعة، 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس، حتى يوم الجمعة، هو 72711 حالة، من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و 3201 حالة وفاة.



وبدأ سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 آذار/مارس، وفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.









رام الله - دنيا الوطن