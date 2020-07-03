مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الجمعة، 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس، حتى يوم الجمعة، هو 72711 حالة، من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و 3201 حالة وفاة.
وبدأ سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 آذار/مارس، وفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس، حتى يوم الجمعة، هو 72711 حالة، من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و 3201 حالة وفاة.
وبدأ سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 آذار/مارس، وفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.
التعليقات