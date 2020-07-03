شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف  إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار،  ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر  متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من :

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-     خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-19 31-19 30-20 بيت لحم 31-19 31-19 30-20
رام الله والبيرة 30-18 30-18 29-19 طولكرم 31-21 31-21 30-22
نابلس 32-20 32-20 31-20 قلقيلية 31-21 31-21 30-22
جنين 34-21 34-21 33-22 سلفيت 31-19 31-19 30-20
طوباس 34-21 34-21 33-22 روابي 32-20 32-20 31-20
الخليل 30-18 30-18 29-19 غزه 31-22 31-22 29-23
أريحا 40-26 40-26 39-26 خانيونس 31-22 31-22 29-23
الأغوار الشمالية 38-24 38-24 37-24 رفح 32-21 32-21 30-22

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