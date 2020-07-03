شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي العباسي من بلدة سلوان

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي العباسي من بلدة سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليوم الجمعة، عن الأسير المقدسي محمد موسى العباسي (29 عامًا) من بلدة سلوان بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة (45 شهراً).

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت أمس الخميس عن الأسير العباسي، وفوجئ لحظة الإفراج عنه باختطافه من أمام بوابة سجن النقب، ونقل للتحقيق إلى مركز المسكوبية.

وحصل العباسي على قرار قاضي محكمة الصلح في القدس، بالإفراج عنه بشرط إبعاده عن القدس مدة عشرة أيام.

واعتقل العباسي في آيار/مايو 2016 وأدين بعدة تهم، وقد تنقل في عدة سجون.

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