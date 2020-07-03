مستوطنون يهددون المواطنين بالقتل والترحيل في "وادي الحصين" بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
هدد مستوطنون تسللوا بين منازل المواطنين في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، المواطنين بالقتل والترحيل، مساء اليوم الجمعة.
وقالت مصادر محلية، إن مجموعات من مستوطني (كريات أربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، تسللت بين منازل المواطنين.
هدد مستوطنون تسللوا بين منازل المواطنين في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، المواطنين بالقتل والترحيل، مساء اليوم الجمعة.
وقالت مصادر محلية، إن مجموعات من مستوطني (كريات أربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، تسللت بين منازل المواطنين.
وأطلقت هذه المجموعات صرخات تهدد بقتل المواطنين وبترحيلهم والاستيلاء على منازلهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
التعليقات