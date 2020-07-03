مستوطنون يهددون المواطنين بالقتل والترحيل في "وادي الحصين" بالخليل





وأطلقت هذه المجموعات صرخات تهدد بقتل المواطنين وبترحيلهم والاستيلاء على منازلهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنهدد مستوطنون تسللوا بين منازل المواطنين في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، المواطنين بالقتل والترحيل، مساء اليوم الجمعة.وقالت مصادر محلية، إن مجموعات من مستوطني (كريات أربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، تسللت بين منازل المواطنين.