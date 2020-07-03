الشرطة تغلق 20 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة 20 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم إغلاق 20 محلا تجاريا في محافظة سلفيت.



وفي سياق متصل تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز مركبة إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها لمخالفته التعليمات.