(كورونا) حول العالم.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 11 مليون شخص





ووفقا لإحصاء وكالة (رويترز) فقد أودى الفيروس، بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.





وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 55400 إصابة بمرض (كوفيد-19) يوم الخميس، وهو رقم قياسي عالمي جديد للحالات المسجلة في يوم واحد، حيث زادت الإصابات في غالبية الولايات.





وأوقف بعض حكام الولايات المتحدة خططا لإعادة فتح الاقتصاد في مواجهة الزيادة في الحالات، حيث ما يقرب من ربع الوفيات المعروفة في العالم موجود في الولايات المتحدة التي قارب العدد فيها 129 ألف حالة.



ويمثل عدد المصابين في دول أمريكا اللاتينية، ومن ضمنها البرازيل ذات المليون ونصف المليون إصابة تقريبا، 23% من الإجمالي العالمي، فيما أصبحت الهند المركز الجديد للتفشي في آسيا، وقفز العدد فيها إلى 625 ألف حالة.



وتمثل الحصيلة الآسيوية حوالي 12% من إجمالي الإصابات على مستوى العالم والشرق الأوسط حوالي 9%، بحسب (رويترز).



رام الله - دنيا الوطنفي منعطف مهم آخر في تفشي المرض، تجاوزت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في أنحاء العالم يوم الجمعة، 11 مليونا.