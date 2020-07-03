قلقيلية تسجل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لطالب عائد من الجزائر



وقال المحافظ في تصريح صحفي نشرته صفحة محافظة قلقيلية على الانترنت: إنه بهذه الإصابة تكون عدد الإصابات بفيروس (كورونا) سبع إصابات.



وقامت طواقم وزارة الصحة بسحب 40 عينة هذا اليوم، 39 منها سليمة، إضافة إلى العينة المصابة، فيما ناشد المحافظ الأخوة المواطنين الالتزام بما تم الإعلان عنه من إجراءات وعدم التحرك إلا للضرورة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، لأحد الطلبة العائدين من الجزائر وهو من بلدة "باقة الحطب" شرق المحافظة.