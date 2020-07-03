محافظ سلفيت يوقف أحد "الزجالين" بعد إحيائه حفل عرس بإحدى بلدات المحافظة





وأضاف: حذرنا كثيرا من مغبة الاختراق إلا أن بعض ممن يعيشون في مناطق "c" اخترقوا معتقدين أن هذا التصنيف سيشفع لهم، فكل المناطق بالنسبة لنا تعتبر واحدة.



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل في إجراء أولي، قراراً بتوقيف أحد "الزجالين" حيث أحيا حفل عرس في إحدى بلدات المحافظة.وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه سيتخذ إجراءات أخرى بحق المخترقين، مؤكداً أنه لا مجال للسماح لأحد بتمييع القرارات، والإجراءات الهادفه لحماية أبناء شعبنا.وكان كميل قال إنه سيتخذ سلسلة من الإجراءات والعقوبات المشدده بحق كل من اخترق التعليمات وإجراءات الوقاية سيتم الإعلان عنها.