شركة توزيع الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في خانيونس

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، تنويهاً "مهماً" للمواطنين في مدينة خانيونس، جنوب القطاع.



وقالت الشركة إنها تنوه إلى الأخوة المواطنين في محافظة خانيونس، إلى أنها بصدد فصل خط "F11" الإسرائيلي المغذي للمحافظة يوم غد السبت من الساعة السابعة صباحاً ولمدة ثلاث ساعات، وذلك لأعمال فنية مرتبطة باستبدال قواطع أوتوماتيكية على الخط المذكور.





وستتأثر بعملية الفصل الطارئ مناطق (القرارة بالكامل السطر الغربي والشرقي ومنطقة حمد).



وتأتي عملية تركيب تلك القواطع في إطار خطة الشركة لتطوير منظومة الكهرباء في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن