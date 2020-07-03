الضابطة الجمركية تضبط خضروات وفواكه مهربة في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الجمعة، كمية خضروات وفواكه متنوعة، من داخل ثلاث شاحنات تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، على أحد نقاط "المحبة" في مدينة رام الله، مهربة من إسرائيل.
ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الجمعة، كمية خضروات وفواكه متنوعة، من داخل ثلاث شاحنات تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، على أحد نقاط "المحبة" في مدينة رام الله، مهربة من إسرائيل.
وقالت الضابطة في بيان لها: إنها لا تحمل أوراقا قانونية وتصاريح نقل زراعي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أنه باستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة، أقرت التحفظ على الكمية المذكورة، وتحويل المضبوطات لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول،
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