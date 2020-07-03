الضابطة الجمركية تضبط خضروات وفواكه مهربة في رام الله





وقالت الضابطة في بيان لها: إنها لا تحمل أوراقا قانونية وتصاريح نقل زراعي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وأضاف: أنه باستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة، أقرت التحفظ على الكمية المذكورة، وتحويل المضبوطات لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول،





رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الجمعة، كمية خضروات وفواكه متنوعة، من داخل ثلاث شاحنات تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، على أحد نقاط "المحبة" في مدينة رام الله، مهربة من إسرائيل.