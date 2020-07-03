قوات الاحتلال تستولي على مركبة لجمع النفايات غرب محافظة سلفيت

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، على مركبة لجمع النفايات، تابعة لبلدية بديا غرب محافظة سلفيت.



وأفاد رئيس البلدية أحمد واصف، أن قوات الاحتلال استولت على المركبة من منطقة "خلة حسان" المهددة، والواقعة بين بلدتي بديا وسنيريا، وفق ما نقل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال: إن الاحتلال أجبر سائق المركبة على قيادتها إلى داخل إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المحافظة.