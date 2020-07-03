إسرائيل: عدد إصابات (كورونا) يتخطى عتبة 10000 مصاب

وأعلنت وزارة الصحة أن من بينهم 77 توصف حالتهم بخطيرة، ويتلقى 279 من المرضى العلاج في المستشفيات.





وارتفع عدد الوفيات إلى 326 بعد أن قضى مريضان اليوم، فيما وأجري في انحاء إسرائيل 12 ألفا و300 فحص آخر لتشخيص الداء.

رام الله - دنيا الوطنتخطى عدد إصابات (كورونا) في إسرائيل عتبة 10000 مصاب، بعد رصد 566 مصاباً جديداً بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية.