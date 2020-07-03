حجز رخص قيادة وإغلاق صالات أفراح مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية بضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم ثلاثة محلات تجارية وصالتين للأفراح وحجزت على خمس رخص قيادة لسائقي مركبات بسبب مخالفة إجراءات السلامة والوقاية في بلدات شمال غرب القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن قوة من مركز شرطة بدو وشرطة المرور وخلال تفقدها للمحلات التجارية في بلدات شمال غرب القدس للتأكد من الالتزام بالإغلاق وفقا لقرار الحكومة الفلسطينية، فقد تم ضبط ثلاثة محلات تجارية وصالتين للأفراح مخالفين وتم توقيع أصحابها على تعهد بضرورة الالتزام بالقانون وفي حال تكرار المخالفة يتم احالة المخالف للنيابة العامة.



وأضافت: بأن الشرطة حررت عشر مخالفات مرورية وحجزت خمس رخص قيادة لسائقي مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا).