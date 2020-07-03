الشرطة تغلق 12 محطة وقود وستة محلات تجارية في بيت لحم

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بناء على تعليمات العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم قام عدد من ضباط وعناصر الشرطة منذ صباح اليوم بجولات في مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الإغلاق التي فرضتها حالة الطوارئ والتأكد من المحال التجارية التي سمح لها بممارسة عملها مع التزامها بالإجراءات الوقائية والصحية، حيث تم إغلاق 12 محطة وقود لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق بالإضافة إلى ستة محلات تجارية لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة والإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة.





من جهته ناشد العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى.





كما ناشد أصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس الخطير وعدم انتشاره.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة منذ صباح اليوم 12 محطة وقود لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ في بيت لحم وكذلك ستة محلات تجارية لعدم التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية والسلامة الصحية.