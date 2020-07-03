إصابة 23 مواطنًا في مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 23 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم، تعرض لنزيف حاد إثر إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ومع ١٣ حالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومع ٣ إصابات بحروق، و٦ إصابات بالرصاص المطاطي.



وأضافت أنه تم تقديم الإسعاف الأولي للمصاب بالرصاص الحي ونقله للمستشفى، فيما قدمت العلاج الميداني لبقية المصابين.



وشهدت بلدة أبو ديس اليوم مسيرة مطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد أحمد عريقات الذي ارتقى إثر إطلاق النار عليه الأسبوع الماضي على حاجز الكونتنير شرق بيت لحم.