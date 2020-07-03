شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تنشر الحصيلة الإجمالية لوفيات ومصابي فيروس (كورونا) بفلسطين

وزارة الصحة تنشر الحصيلة الإجمالية لوفيات ومصابي فيروس (كورونا) بفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، التحديث المسائي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين فيما يتعلق بفيروس (كورونا) المستجد.

وحسب الوزارة، فإنه تم تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 26 في محافظة القدس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة، 165 في محافظة الخليل، 1 في محافظة بيت لحم، 8 في محافظة نابلس، 2 في محافظة أريحا والأغوار، 1 في محافظة قلقيلية.

- العدد الإجمالي للإصابات: 3689

- عدد الحالات النشطة: 3037

- عدد حالات التعافي: 637

- عدد حالات الوفاة: 15

تفاصيل الإصابات الجديدة (204)

- محافظة القدس: 18 مدينة القدس، 8 عناتا

- محافظة رام الله والبيرة: 1 مدينة رام الله

- محافظة الخليل: 126 مدينة الخليل، 1 حلحول، 8 يطا، 16 دورا، 1 ترقوميا، 2 سعير، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 8 الشيوخ، 1 إذنا

- محافظة بيت لحم: 1 بيت جالا.

- محافظة نابلس: 5 مدينة نابلس، 2 دير الحطب، 1 ياصيد

-محافظة أريحا: 2 مدينة أريحا

-محافظة قلقيلية: 1 مدينة قلقيلية

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