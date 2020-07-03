محمد دحلان يُعلق على مؤتمر حركتي فتح وحماس

محمد دحلان

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس التيار الاصلاحي، محمد دحلان، إلى الشروع فوراً إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ القضية الفلسطينية.



ورحّب دحلان، عبر حسابه على فيسبوك، بالمؤتمر المشترك لحركتي فتح وحماس عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لإعلان توحدهم في وجه مخططات الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية، مؤكداً أن المؤتمر الافتراضي بين قيادات من فتح وحماس، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.



وأضاف دحلان: "من المهم الآن ألا يظل الافتراضي افتراضياً، لأن شعبنا تواق وجاهز لاستعادة الوحدة الوطنية فوراً وبلا مناورات أو شروط مكبلة".



وتابع: "علينا جميعاً الشروع دون إبطاء بخطوات عملية لتبني وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ وطننا، وأرضنا من مخططات الإلحاق والضم، والتي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع فعلياً ويومياً".