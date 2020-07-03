فلسطين تُسجل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في القدس والخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) المستجد في مدينتي القدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحالة الأولى لسيدة في مستشفى المطلع بمدينة القدس، مشيرةً إلى أن الحالة الثانية لسيدة مسنة من الشيوخ بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وقالت الوزارة، إن الوفاتين ترفعان حصيلة الوفيات اليوم بالفيروس إلى أربع وفيات، ومجمل الوفيات في فلسطين إلى 15 وفاة.







رام الله - دنيا الوطن