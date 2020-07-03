شؤون فلسطينية

الثقافة تنعى الكاتبة والإعلامية سامية الخليلي

الثقافة تنعى الكاتبة والإعلامية سامية الخليلي
رام الله - دنيا الوطن
نعى الروائي الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة وجميع العاملين بوزارة الثقافة، وفاة الكاتبة والإعلامية سامية الخليلي، زوجة الشاعر والكاتب الكبير علي الخليلي التي وفاتها المنية اليوم الجمعة الرابع من تموز، بعد عطاء وإبداع حافل على صعيد الكتابة والعمل الإعلامي والصحفي، ويشاطرون الأحزان والمواساة لعائلة الخليلي خاصة ولزملاء الراحلة عامة من إعلاميين وصحفيين وكتاب الأحزان برحيلها، ويسألون الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولدت الأديبة والإعلامية سامية فارس لأب أردني و أم فلسطينية في مدينة القدس، درست الصحافة و الإعلام في جامعة بير زيت، عملت في صحيفة الفجر المقدسية طيلة 15 عاما، كما اشتغلت سكرتيرة تحرير لمجلة الفجر الأدبي التي ترأسها زوجها الراحل الشاعر والكاتب الكبير علي الخليلي.

في العام 1994، انتقلت للعمل في هيئة الإذاعة و التلفزيون الفلسطينية كمعدة و مقدمة للبرامج السياسية والفكرية والثقافية و كاتبة للدراما الإذاعية كما عملت الراحلة مدربة للعمل الإذاعي في فن الإلقاء و الارتجال.

ساهمت في تأسيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين. وتعتبر  من أوائل من عمل في الصحافة الفلسطينية الميدانية.

أخبار ذات صلة

15 إصابة بمواجهات مع جيش الاحتلال بمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

15 إصابة بمواجهات مع جيش الاحتلال بمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

تفاصيل لقاء وفد الجبهة الديمقراطية بوزيرة العمل اللبنانية بشأن اللاجئين الفلسطينيين

تفاصيل لقاء وفد الجبهة الديمقراطية بوزيرة العمل اللبنانية بشأن اللاجئين الفلسطينيين

أكثر من 15 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أكثر من 15 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شمال نابلس

الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شمال نابلس

أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة على أراضي وادي الربابة

أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة على أراضي وادي الربابة

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وأجرينا 24 فحصاً جديداً

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وأجرينا 24 فحصاً جديداً

قيادي فلسطيني يوجه دعوة للفصائل لتشكيل حكومة طوارئ ويشيد بمؤتمر فتح وحماس

قيادي فلسطيني يوجه دعوة للفصائل لتشكيل حكومة طوارئ ويشيد بمؤتمر فتح وحماس

قيادي بحماس: لا يجوز لأي كان التفريط بفلسطين من بحرها لبحرها

قيادي بحماس: لا يجوز لأي كان التفريط بفلسطين من بحرها لبحرها

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الثقافة تنعى الكاتبة والإعلامية سامية الخليلي

الثقافة تنعى الكاتبة والإعلامية سامية الخليلي

أكثر من 15 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أكثر من 15 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شمال نابلس

الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شمال نابلس

أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة على أراضي وادي الربابة

أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة على أراضي وادي الربابة

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وأجرينا 24 فحصاً جديداً

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وأجرينا 24 فحصاً جديداً

تشكيل لجنة خاصة للعمل على تجهيز المستشفى العسكري في بيت لحم

تشكيل لجنة خاصة للعمل على تجهيز المستشفى العسكري في بيت لحم

بالصور: العالول يشارك بمسيرة بعصيرة الشمالية تضامناً مع الأراضي المهددة بالمصادرة

بالصور: العالول يشارك بمسيرة بعصيرة الشمالية تضامناً مع الأراضي المهددة بالمصادرة

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

منوعات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

مقطع فيديو لميس حمدان يثير الغضب

مقطع فيديو لميس حمدان يثير الغضب

وثائق قضائية.. ميغان شعرت أن الأسرة المالكة لم توفر لها الحماية أثناء حملها

وثائق قضائية.. ميغان شعرت أن الأسرة المالكة لم توفر لها الحماية أثناء حملها

إعلامية كويتية وراء شائعة وفاة صابر الرباعي

إعلامية كويتية وراء شائعة وفاة صابر الرباعي

وعد تتفاجأ بحديث داعية عنها بعدما جاءته في الأحلام

وعد تتفاجأ بحديث داعية عنها بعدما جاءته في الأحلام

ابنة رجاء الجداوي: حالة والدتي حرجة جداً

ابنة رجاء الجداوي: حالة والدتي حرجة جداً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

عربي

تسجيل 110 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في العراق

تسجيل 110 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في العراق

بدءاً من أول أغسطس.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية

بدءاً من أول أغسطس.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية

فيديو: كشف تفاصيل أول تعاون من نوعه بين الصناعات الأمنية الإسرائيلية وجِهة عربية

فيديو: كشف تفاصيل أول تعاون من نوعه بين الصناعات الأمنية الإسرائيلية وجِهة عربية

مصر: تسجيل 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)