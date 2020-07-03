الثقافة تنعى الكاتبة والإعلامية سامية الخليلي

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رام الله - دنيا الوطن

نعى الروائي الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة وجميع العاملين بوزارة الثقافة، وفاة الكاتبة والإعلامية سامية الخليلي، زوجة الشاعر والكاتب الكبير علي الخليلي التي وفاتها المنية اليوم الجمعة الرابع من تموز، بعد عطاء وإبداع حافل على صعيد الكتابة والعمل الإعلامي والصحفي، ويشاطرون الأحزان والمواساة لعائلة الخليلي خاصة ولزملاء الراحلة عامة من إعلاميين وصحفيين وكتاب الأحزان برحيلها، ويسألون الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



ولدت الأديبة والإعلامية سامية فارس لأب أردني و أم فلسطينية في مدينة القدس، درست الصحافة و الإعلام في جامعة بير زيت، عملت في صحيفة الفجر المقدسية طيلة 15 عاما، كما اشتغلت سكرتيرة تحرير لمجلة الفجر الأدبي التي ترأسها زوجها الراحل الشاعر والكاتب الكبير علي الخليلي.



في العام 1994، انتقلت للعمل في هيئة الإذاعة و التلفزيون الفلسطينية كمعدة و مقدمة للبرامج السياسية والفكرية والثقافية و كاتبة للدراما الإذاعية كما عملت الراحلة مدربة للعمل الإذاعي في فن الإلقاء و الارتجال.



ساهمت في تأسيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين. وتعتبر من أوائل من عمل في الصحافة الفلسطينية الميدانية.