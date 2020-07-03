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الإمارات تكشف تفاصيل اتفاق مع إسرائيل بمجال مكافحة (كورونا)

الإمارات تكشف تفاصيل اتفاق مع إسرائيل بمجال مكافحة (كورونا)
طائرة إماراتية بمطار اسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تفاصيل اتفاق مع إسرائيل فيما يتعلق بمكافحة فيروس (كورونا) المستجد، وذلك عبر إعلان مجموعة 42 وهي شركة تكنولوجية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مقرها أبوظبي، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة "رافاييل" للأنظمة العسكرية المتقدمة، وإسرائيل لصناعات الطيران والفضاء "آي ايه أي"؛ وذلك بهدف تطوير تقنيات تساعد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن توقيع المذكرتين تم عبر تقنية الاتصال المرئي فيديوكونفرنس، بمشاركة مسؤولين من الشركات الثلاث.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة 42" قوله: "تقود دولة الإمارات العربية المتحدة المثل في الجهود الدولية من أجل التغلب على وباء فيروس كوفيد 19، وتتشرف مجموعتنا بأن يكون لها السبق في تبادل الموارد والخبرات في هذا المجال مع شركتي (رافاييل) وشركة (آي ايه أي) من أجل هذه القضية المهمة".

الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأسبوع الماضي عن تعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا.

وقال نتنياهو: "إن وزيري الصحة الإماراتي والإسرائيلي، ”سيعلنان عن تعاونهما لمكافحة كورونا، وهذا التعاون سيشمل مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قد أكد الشهر الماضي، أن الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا، مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين.


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