مسؤولون دوليون يُطالبون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل





واضافوا انهم يؤيدون دعوة الشعب الفلسطيني لحظر تجارة الأسلحة والتعاون مع إسرائيل في المجالين العسكري والأمني وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل، محذرين من ان التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية امر غير قانوني وبذلك يطالبون الأفراد والشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري بتحمل المسؤولية والتراجع عن هذا الطواطؤ الذي يدعم الاحتلال في انتهاكاته لحقوق شعبٍ كامل.



كما وتعهدوا بالعمل في إطار الهياكل الوطنية ضمن دولهم لضغط حكوماتهم على تنفيذ التدابير التي يدعون اليها في العريضة، حيث انها ضرورية واساسية لمواجهة عنصرية وهمجية الاحتلال الاسرائيلي.



واضافوا ان في السابق، اجتمع المجتمع الدولي معًا لرفض نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والمساعدة في إسقاطه، من خلال إجراءات المساءلة الفعالة. والآن يدعون العالم لأخذ موقف مشابه وبنفس الدرجة من اجل انهاء عقود من القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ولذلك، ايضا، يطالبون بأن تعمل حكوماتهم معًا "لكي يسود نظام الأمم المتحدة فوق القواعد الإيديولوجية المتعصبة والخبيثة لـ "بقاء الأقوى" التي تتبناها حكومة إسرائيل والبيت الأبيض."





كما ويطالبون حكوماتهم بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى فرض عقوبات شرعية وفعالة ضد إسرائيل تركز على الحصار العسكري، فضلاً عن توفير الوسائل اللازمة لتطبيق ذلك، كإجراء مضاد لوقف سياسة الضم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وذلك يتضمن ايضا ضمان فعالية قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتحديثها بانتظام.



من ابرز الشخصيات الموقعة على العريضة:



- رئيس البراغواي السابق، فرناندو لوغو



- رئيس الاكوادور السابق، رافاييل كوريا



- رئيسة البرازيل السابقة، ديلما روسيف



- رئيس كولومبيا السابق، ايرنيستو سامبر



- رئيس البرازيل السابق، لويز ايناسيو "لولا" دا سيلفا



- رئيس بوليفيا السابق، ايفو موراليس



- رئيس الاوروغواي السابق، خوسيه موخيكا



- وزير خارجية البراغواي سابقا، الخاندرو حامد فرانكو



- وزير خارجية البرازيل سابقا، سيلسو اموريم



- وزير خارجية الاكوادور سابقا، جوياومي لونج



- وزير خاوية السلفادور سابقا، هوجو مارتينيز



- وزير الداخلية السابق في الاوروغواي، د. خوسيه دياز



- نائب برلماني سابق في البيرو، ويلبيرت روزاس



- نائب برلماني سابق في البيرو، ماركو ارانا



- نائب برلماني سابق في الاوروغواي، كونستانزا موريرا



- مرشحة رئاسية سابقة في كولومبيا، بياتريز سانتشيز



- مرشح رئاسي سابق في تشيلي، ماركو انريكيز-اومينامي



- مرشحة رئاسية سابقى في كولومبيا، كلارا لوبيز



- مرشح رئاسي سابق في الاوروغواي، دانييل مارتينيز



- موسيقي برازيلي، كايتانو فيلوسو



- موسيقي برازيلي، تشيكو باركي



- كاتب برازيلي، ميلتون هاتوم



- راسم كاريكاتير سياسي في البرازيل، كارلوس لطوف



- صحفي اوروغواياني، راؤول زيبيخي



رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين على إقدام شخصيات دولة وشخصيات سياسية وثقافية مؤثرة في امريكا اللاتينية بالتوقيع على عريضة تطالب المجتمع الدولي، من خلال الامم المتحدة، بفرض عقوبات على اسرائيل جراء قرارها بضم اجزاء شاسعة من الارض الفلسطينية بالقوة وبشكل غير قانوني، كما وتطالب بتفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري و"رفع الحصانة التي تتمتع بها اسرائيل في خرق القانون الدولي بشكل منظم وممنهج بدعم استراتيجي ومباشر من قبل الرئيس الامريكي، دونالد ترامب".وادان الموقعون على العريضة، التي جائت بمبادرة من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الاوروغواي، هذا القرار "الغير قانوني والغير مسبوق"، كما واستنكروا الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني دون محاسبة"، معتبرين ان "صفقة القرن" عززت من جميع هذه التجاوزات الاسرائلية التي تعد انتهاكا صارخا للمبادىء الاساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وعدم جواز ضم الاراضي بالقوة".واكدت الشخصيات الموقعة ان هذه العريضة جائت كإستجابة للدعوة التي وجهها الشعب الفلسطيني، الذي عاش لعقود تحت الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار ونظام الفصل العنصري، وبأنهم، من خلال توقيعهم، يحثون الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوقف الضم الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية".