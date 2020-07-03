عربي

"كأس وسكي" يُغضب وزير عربي ويدفعه لاتخاذ موقف صارم

"كأس وسكي" يُغضب وزير عربي ويدفعه لاتخاذ موقف صارم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة الجمهورية اللبنانية، إن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي اتخذ موقفاً صارماً تجاه مسؤول لبناني بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مؤخرا في بيروت.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزير اللبناني، استشاط غضبا بعدما بلغه أن رئيس ​جمعية المصارف​، ​سليم صفير،​ صرح بأن ​مجلس الوزراء​ دعاه إلى "كأس ويسكي"، حيث اعتبر فهمي أن كلام صفير الذي شارك في جلسة مجلس الوزراء أمس، ينطوي على إساءة للحكومة وللشعب اللبناني الذي بدأ يجوع".

وبحسب معلومات الصحيفة فإن فهمي بعث رسالة ​عبر "واتساب"​ إلى زميلته وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، داعيا إياها إلى "استئذان رئيس ​الحكومة​ لإجراء اللازم القضائي مع سليم صفير".

وكان صفير قد شارك مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الخميس في ​السراي الحكومي​ لبحث الملف النقدي.

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