أكثر من 15 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى أكثر من 15 ألف مواطن صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، مع الالتزام شبه التام بإجراءات السلامة.



وتوافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، على الرغم من التضييقات والحواجز التي أقامتها قوات الاحتلال بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.



وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب الأقصى يوسف أبو سنينة للحفاظ على المسجد وتفويت الفرصة على المتربصين به، مؤكداً أن سياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال للمصلين والمرابطين ظالمة وتستدعي تكثيف التواجد في الأقصى والصلاة فيه.



وذكرت مصادر محلية أن بلدية الاحتلال في المدينة أصدرت مخالفات ضد مركبات المواطنين قرب باب الاسباط وأعاقت وصول المصلين الى المسجد الأقصى الذي يتعرض لمحاولات تهويد متواصلة عبر الاقتحامات التي يسعى من خلال الاحتلال لفرض واقع جديد في المسجد.



يشار إلى أن 321 مستوطنا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى الأسبوع الماضي، وسط حماية كاملة من قوات الاحتلال.