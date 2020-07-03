شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شمال نابلس

الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شمال نابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة شارك فيها عشرات المواطنين على الأراضي المهددة بالمصادرة في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن المسيرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في العراء، حيث اعترضتها قوات الاحتلال بقنابل الغاز والصوت مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق واحتراق مساحات من الأراضي المزروعة بالأشجار.

وتأتي المسيرة وأداء صلاة الجمعة في المنطقة بعد أن قام المستوطنون مؤخرا بوضع بيت متنقل على قمة جبل عيبال في منطقة خلة الدالية على الأراضي التابعة لقرية عصيرة الشمالية.

ويواصل المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في مناطق الضفة الغربية بهدف السيطرة عليها، من خلال عمليات التجريف وحرق المزروعات والمحاصيل وشق الطرق الاستيطانية.

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