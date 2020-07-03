دولي

برلمان دولة أوروبية يلوح بعقوبات ضد إسرائيل حال نفذت خطة الضم

برلمان دولة أوروبية يلوح بعقوبات ضد إسرائيل حال نفذت خطة الضم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تبنى برلمان الدوقية الكبرى للوكسمبورغ، قراراً يدعو حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة في حال أقدمت إسرائيل على أي عملية ضم لأراض فلسطينية محتلة.

كما حث البرلمان، على النظر للوقت المناسب لاعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين، مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق وكالة (وفا). 

الجدير ذكره، أن إسرائيل لوحت بضم أجزاء من الضفة الغربية مع بداية الشهر الجاري، الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى اللحظة. 

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