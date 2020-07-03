برلمان دولة أوروبية يلوح بعقوبات ضد إسرائيل حال نفذت خطة الضم

الجدير ذكره، أن إسرائيل لوحت بضم أجزاء من الضفة الغربية مع بداية الشهر الجاري، الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى اللحظة.

رام الله - دنيا الوطنتبنى برلمان الدوقية الكبرى للوكسمبورغ، قراراً يدعو حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة في حال أقدمت إسرائيل على أي عملية ضم لأراض فلسطينية محتلة.كما حث البرلمان، على النظر للوقت المناسب لاعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين، مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق وكالة (وفا).