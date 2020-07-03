أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة على أراضي وادي الربابة

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رام الله - دنيا الوطن

أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الربابة ونشرت عناصرها في أراضيه، تزامنا مع أداء صلاة الجماعة التي أقامها مقدسيون يرتدون الكمامات والقفازات وغيرها من إجراءات الوقاية العامة من فيروس كورونا.



وجاءت صلاة الجمعة في وادي الربابة رفضا لمواصلة سلطات الاحتلال وما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" الإسرائيلية عمليات التجريف لأراضي المواطنين في المنطقة.



ويتعرض حي وادي الربابة لعمليات اقتحام متكررة من قبل المستوطنين واعتداءات على أصحاب الأراضي بهدف السيطرة عليها بحجة أنها "أملاك غائبين"، ويوجد فيها، بؤرة استيطانية، يعمل الاحتلال على مصادرة مزيد من أراضي الحي لصالح مشاريعه الاستيطانية، وخاصة في المناطق القريبة من المسجد الأقصى.