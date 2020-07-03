الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وأجرينا 24 فحصاً جديداً

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، موضحةً أنها أجرت 24 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد الحالات التي تم اكتشافها في القطاع، بقي عند 72 حالة، منذ بدء تفشي فيروس كورونا في غزة بمارس الماضي.



وأضافت: "شفي 60 حالة، من بين المصابين فيما لا تزال 11 حالة، تخضع للعلاج في مراكز الحجر الصحي بغزة".









رام الله - دنيا الوطن