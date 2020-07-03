قيادي بحماس: لا يجوز لأي كان التفريط بفلسطين من بحرها لبحرها

قال القيادي في حركة حماس، منصور بريك، إنه لا يجوز لأي كان التفريط بفلسطين من بحرها لبحرها، وتحريرها واجبٌ شرعي، مضيفاً: "أمريكا صانعة الإرهاب ومصدّرته، وهي من دمرت مقدرات الشعوب".



وأضاف بريك، خلال مهرجان لحركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة: "آن لنا أن نتوحد على برامج مقاومة وخطط مدروسة، وآن للأمة مغادرة مربع الشجب لمربع الفعل لتحرير فلسطين ودحر المحتل".



وتابع: "آن للسلطة وقف التنسيق بالفعل وليس القول، وإلقاء "أوسلو" في مزابل التاريخ، وترك شعبنا بالضفة يقاوم المحتل، وعلى المطبيعن ترك التطبيع الذي يعتبر جريمة وخيانة".



وأكمل: "يجب أن تتّسع رقعة الاشتباك مع العدو لتشمل القدس وداخل الخط الأخضر والضفة، ولن نفرط في غور الأردن ولا يذرة تراب من فلسطين؛ ونؤكّد أننا نسير على خطى التحرير.



رام الله - دنيا الوطن