تشكيل لجنة خاصة للعمل على تجهيز المستشفى العسكري في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد اليوم الجمعة، تشكيل لجنة أولية خاصة للعمل الفوري على تجهيز المستشفى العسكري لاستقبال الحالات المصابة بفيروس (كورونا) وخاصة التي يظهر عليها أعراض خفيفة او متوسطة.



وقال حميد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): آمل من الجميع تقديم الإسناد اللازم كل حسب تخصصه أو إمكانياته، لافتا إلى أن اللجنة بقيادة مدراء الخدمات العسكرية، والصحة ومستشفى بيت جالا، والمركز الوطني، والهلال الأحمر، بالتنسيق مع صندوق الطوارئ.



وأضاف: على اللجنة تقديم تقرير عاجل خلال 48 ساعة عن الاحتياجات الضرورية لتشغيل المستشفى.