شؤون فلسطينية

صحة بيت لحم تؤكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من التعقيم والتباعد

صحة بيت لحم تؤكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من التعقيم والتباعد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مديرية صحة محافظة بيت لحم برئاسة مدير الصحة الدكتور شادي اللحام، منشوراً توعوياً للمواطنين في المحافظة، مؤكدا على استمرار توعية المواطنين حول الاصابة بفيروس (كورونا) وكل ما يتعلق به من أعراض وإجراءات صحية وقائية وطرق التواصل مع الطواقم الطبية.

وأكدت المديرية على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من التعقيم والتباعد وارتداء الكفوف والكمامات بشكل دائم.

ويأتي ذلك لضرورة توعية المواطنين وواجبنا التواصل معهم وايصال كافة المعلومات والاجراءات التي تفيدهم، وجاهزون دوما لاستفسارتكم.

وجاء منشور المديرية كما يلي:

ارشادات يومية.. الوقاية خيرٌ من قنطار علاج

1- اذا كنت احد المخالطين لشخص مصاب بفيروس (كورونا) ولا تظهر عليك اعراض الاصابة او لا تعرف ان كانت هذه اعراض (كورونا) ام لا، عليك الاتصال مع قسم الطب الوقائي ومراكز فرز واخذ العينات الخاصة بفحص فيروس كورونا في مديرية صحة بيت لحم على الارقام المرفقة، والتي تستقبل مكالمتك على مدار 24 ساعة، واذا كانت الخطوط مشغولة.. كرر المحاولة فهناك مواطن آخر يتلقى المساعدة.

خلال فترة الشك باصابتك من عدمها عليك التواصل مع الطب الوقائي والطواقم الصحية الميدانية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والكفوف والتباعد الاجتماعي والتعقيم.. وكل لحظة ويوم الوقاية طريق لحمايتك وعائلتك واحبتك ووطنك من جائحة (كورونا). 

في حال ظهور النتيجة وكانت "سالبة/ سلبية اي غير مصاب" عليك الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما.. البقاء بالمنزل ولكن دون الاختلاط مع العائلة.

اذا كانت النتيجة انك مصاب (موجبة/ ايجابية) ولا تظهر عليك اعراض الاصابة، ستقوم فرق الطب الوقائي والدعم النفسي بالتواصل معك مع التأكيد على التزامك الكامل بالحجر المنزلي واتخاذ كافة سبل الوقاية.

اما اذا كنت مصابا بفيروس (كورونا) وظهرت عليك الاعراض فعليك الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل على الارقام المرفقة، واذا كانت الخطوط مشغولة، كرر المحاولة فهناك مواطن آخر يسأل المساعدة.

اذا كنت مخالطا لشخص مصاب ونتيجة فحصك "سلبية/ سالبة اي غير مصاب" أو العينة قيد العمل بالمختبرات، وظهرت الأعراض عليك، يتوجب عليك التوجه الى مركز الفرز في مستشفى بيت جالا الحكومي مع اتباع كافة سبل الوقاية التي يجب عليك اتخاذها بكل الاحوال، ويتوجب عليك اعلام الطواقم الطبية الذين يستقبلونك بالمستشفى بالمخالطة لشخص مصاب، وضرورة لبس الكمامة والكفوف قبل التوجه الى مركز الفرز.

ويشار الى ان اعراض الاصابة بڤيروس (كورونا) هي: ارتفاع حاد في درجة حرارتك، وفقدان حاسة الشم والتذوق، والسعال وألم في الحلق واسهال وهزلان وتعب عام.

قد يصاب البعض منا ببعض هذه الأعراض لسبب آخر غير فيروس (كورونا)، وقد لا تظهر هذه الاعراض على المصاب بالفيروس، لذلك عليك دوما الاستفسار من الطواقم الطبية المختصة الموجودة لحمايتك، وعدم الاستهتار بحالتك في ظل انتشار الفيروس. 

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