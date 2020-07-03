بالصور: العالول يشارك بمسيرة بعصيرة الشمالية تضامناً مع الأراضي المهددة بالمصادرة





وأصيب خلال المسيرة، مواطن برصاصة في قدمه، وذلك أثناء مواجهات مع الاحتلال.















رام الله - دنيا الوطنشارك محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب رئيس الحركة، مع أبناء شعبنا في مسيرة في عصيرة الشمالية تضامناً مع أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.