بالصور: العالول يشارك بمسيرة بعصيرة الشمالية تضامناً مع الأراضي المهددة بالمصادرة
رام الله - دنيا الوطن
شارك محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب رئيس الحركة، مع أبناء شعبنا في مسيرة في عصيرة الشمالية تضامناً مع أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
شارك محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب رئيس الحركة، مع أبناء شعبنا في مسيرة في عصيرة الشمالية تضامناً مع أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأصيب خلال المسيرة، مواطن برصاصة في قدمه، وذلك أثناء مواجهات مع الاحتلال.
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