تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية.



وأفادت الوزارة في تغريدة على (تويتر)، بتسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في السعودية، للمواطنة ابتسام صابر سعيد دغمش (52 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



وقبل حالة الوفاة، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس أنه تم تسجيل 161 حالة وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 2704، أما عدد المتعافين، فقد وصل إلى 1397 حالة.