سلطات الاحتلال تعرقل وصول المصلين للأقصى وتعزل قرى في القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، حركة المواطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس وعلى الحواجز العسكرية المحيطة بها.



وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الجيب الفاصل بين مدينة القدس وقرى شمال غربها، أمام المواطنين وخاصة سكان حي الخلايلة وقرية النبي صموئيل، ما يعني عزلهم عن بلدة الجيب والعالم الخارجي، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي سياق متصل، عرقلت قوات الاحتلال مرور الأهالي والمصلين المتوافدين للمسجد الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية عند باب العامود.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة طولكرم، أثناء دخولهم للمسجد الأقصى من باب الأسباط، فيما احتجزت شاباً على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس.